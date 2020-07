Nella giornata di ieri, il presidente del Brasile Bolsonaro aveva dichiarato di avere i sintomi del Coronavirus. Intorno alle ore 17 dovrebbe arrivare l’esito del tampone

Tra i vari paesi colpiti pesantemente dal Coronavirus, c’è sicuramente il Brasile. Dopo aver inizialmente sottovalutato la pandemia, il paese sudamericano si trova ora ad affrontare una crisi con ben pochi precedenti. Principale accusato di tutto ciò è il presidente Jair Bolsonaro, reo di non aver dato il giusto peso al virus.

Nella giornata di ieri, anche il capo di Stato ha dichiarato di avere i sintomi tipici del Covid-19: febbre a 38 e dolori muscolari. Come riportato dall’Ansa, intorno alle ore 17 italiane dovrebbe arrivare l’esito del tampone a cui si è sottoposto ieri. Al telefono con un reporter di Cnn Brasil, intanto, Bolsonaro avrebbe rassicurato tutti sulle sue condizioni: “Sto già molto meglio, anche la febbre mi è ormai scesa“.

Coronavirus, Bolsonaro annulla gli impegni in agenda

Sono ore difficili quelle che sta vivendo Jair Bolsonaro, presidente del Brasile. Nei scorsi giorni, ha accusato di avere i sintomi del Coronavirus (febbre e dolori muscolari). Dopo essersi sottoposto al test del tampone, è ora in attesa dei risultati – che dovrebbero arrivare alle 17 italiane – per capire se effettivamente è positivo al virus. Intanto, il capo di stato brasiliano ha deciso di annullare tutti gli eventi in agenda per questa settimana, in modo da non mettere a rischio la salute degli altri.

Nei giorni scorsi, inoltre, ha precisato che si sta sottoponendo alla cura di idrossiclorochina, solitamente indicata per curare la malaria. Anche il presidente degli Usa Donald Trump, nelle scorse settimane, aveva promosso questo tipo di soluzione, ritenendola molto efficace per combattere il Covid-19.

