Coronavirus, ecco il nuovo bollettino medico. Numeri stabili per quanto riguardano i positivi ma salgono i deceduti rispetto alle ultime giornate. Ecco gli aggiornamenti.

Coronavirus, ecco il nuovo bollettino medico. La Protezione Civile, come di consueto, ha fornito anche quest’oggi i dati aggiornati per quanto riguarda il quadro nazionale. Numeri stabili per quanto riguarda i nuovi positivi considerando il +138 registrato, ma risalgono leggermente i deceduti.

Coronavirus, il nuovo bollettino medico

• 138 contagiati

• 30 morti

• 574 guariti

In totale sono infatti 30 le vittime delle ultime 24 ore. Un dato sicuramente lontano anni luce dai picchi critici che l’Italia registrava fino a qualche mese fa, ma comunque in rialzo considerando gli 8 morti di ieri 7 del giorno precedente.

Bisogna riaffacciarsi a cinque giorni fa, lo scorso 2 luglio, per ritrovare valori del genere per quanto riguarda i deceduti. Le buone notizie riguardano però i guariti, ben 574 in più rispetto all’ultimissimo aggiornamento.

Per quanto riguarda i nuovi infetti, la maggior parte continuano a giungere dalla Lombardia. Precisamente sono 53 i casi certificati dal suddetto territorio, 31 dall’Emilia Romagna, 19 dalla Toscana e 14 dal Veneto. Poi 5 dal Piemonte e dal Lazio, 3 dal Trento e un solo positivo rispettivamente da Bolzano, dal Friuli Venezia Giulia, dalle Marche, dalla Campania, dalla Sicilia e dalla Calabria.

