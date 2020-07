Lo scorso febbraio, un calciatore del Monregale Calcio si è reso autore di insulti razzisti e sessisti nei confronti di una donna di colore. La reazione del club

Un terrificante episodio ha visto protagonista – lo scorso febbraio – Marco Rossi, un giovane calciatore del Monregale Calcio. A seguito di un incidente in macchina con una donna di colore, il ragazzo si è sfogato sul suo profilo Instagram con pesanti insulti razzisti e sessisti.

Il video, repostato sui social dalla pagina “Abolizione del suffragio universale” sta facendo il giro del web, indignando utenti e personaggi dello spettacolo. Poche ore dopo la pubblicazione del post, il club di calcio dove milita Marco Rossi rassicurò sul fatto che sarebbero stati presi provvedimenti per il suo comportamento. Come riportato da Il Messaggero, però, ad oggi non è successo ancora nulla, e il protagonista del brutto episodio fa ancora parte dei tesserati del Monregale Calcio.

Monregale Calcio, nessuna reazione per gli insulti razzisti del calciatore Marco Rossi

Il giocatore fa tuttora parte della rosa.

Nonostante le promesse fatte, ad oggi il Monregale Calcio non ha ancora preso nessuna posizione dopo gli insulti razzisti e sessisti di Marco Rossi. Proprio la pagina “Abolizione del suffragio universale”, che per prima diffuse il video, ha mostrato come il giocatore faccia ancora parte dei tesserati del club. “Dal 19 giugno, la società sportiva non ha ancora agito nei confronti di Rossi” si legge in un post: “Non c’è stata nessuna novità a riguardo“.

Intanto Roberto Formento, segretario del Monregale Calcio, ha parlato della vicenda ad Open, spiegando la sua versione dei fatti. “Condanniamo ogni forma di razzismo e sessismo, il ragazzo ha sbagliato” spiega Formento, che aggiunge: “Al momento, tuttavia, non possiamo dire se lo abbiamo sospeso o meno, non è semplice“.

