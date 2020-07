Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha annunciato di avere i sintomi del coronavirus: si è ora in attesa del responso del tampone effettuato

Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, potrebbe essere positivo al coronavirus. Ad annunciarlo è lui stesso ai microfoni di Cnn Brasil a cui riferisce di avere febbre a 38 ed una saturazione dell’ossigeno nel sangue pari al 96%. Il capo dello stato sud americano ha anche affermato di curarsi con l’idrossiclorochina.

Intanto si attendono i risultati del test a cui si è sottoposto, i quali dovrebbero arrivare nelle prossime ore. Già fatta anche una risonanza magnetica ai polmoni che non ha evidenziato problemi. Poche settimane fa Bolsonaro si era già sottoposto al test poiché uno dei suoi stretti collaboratori era risultato positivo. L’agenda, per i prossimi giorni, è stata annullata a scopo preventivo.

Bolsonaro: “Le misure per il contenimento più dannose della pandemia”

Il Brasile è tra i paesi al mondo che sono stati colpiti maggiormente dalla pandemia di coronavirus, ma sin dall’inizio Bolsonaro ha insistito nel minimizzare la situazione definendo il virus poco più di un’influenza. La settimana scorsa, addirittura, il capo di stato si è opposto ad un disegno di legge che obbligava l’uso delle mascherine in carcere e nelle strutture socio-assistenziali.

In precedenza si era anche messo contro i governatori statali per le loro misure di confinamento. Di più non ha potuto fare perché in Brasile vige l’autonomia statale in merito all’assistenza sanitaria e di pubblica sicurezza.

