Le migliori 5 bevande brucia grassi che mettono, specialmente d’estate, d’accordo la voglia di restare in forma e la bontà del gusto

Sopratutto d’estate sono sempre di più le persone che fanno ricorso a bevande brucia grassi nel tentativo in extremis di rimettersi in forma per la prova costume. Un uso corretto di una simile bevanda permette di avere al proprio fianco un potente alleato per riuscire a perdere peso. Chiaramente è bene ricordare che una bevanda brucia grassi non è un elisir magico, ma va sempre inserita all’interno di una sana e corretta alimentazione. Tali bevande in sostanza sfruttano le proprietà di diverse piante per riuscire, insieme a dieta e all’esercizio fisico, a favorire la perdita di peso e a dare un senso di sazietà. Fermo restando che per perdere i chili di troppo occorre bere innanzitutto molta acqua, si possono aggiungere tali bevande anche per conciliare la naturale voglia di gusto.

Le 5 migliori bevande brucia grassi

Tra le migliori bevande che aiutano a bruciare i grassi in eccesso ci sono innanzitutto i succhi di verdura. Berne un bicchiere prima del pasto riesce a diminuire la fame e a ridurre l’apporto calorico. La scelta della verdura da usare ha come unico limite il gusto: ad esempio si possono variare spinaci, broccoli, carote. Acqua e limone è la bevanda must dell’estate. Oltre ad eliminare le tossine dall’organismo aiuta a metabolizzare meglio il grasso che tende a depositarsi su addome e fianchi. È inoltre una bevanda perfetta per le temperature più calde grazie alla sua capacità dissetante. L’acqua dei carciofi, ovvero il liquido della cottura, è perfetta per eliminare i grassi anche grazie alle sue capacità diuretiche. Per andare ad eliminare i grassi della zona addominale nulla batte l’efficacia del tè bianco. Una bevanda gustosa, che può essere consumata fino a 3 volte al giorno, capace di ridurre anche il colesterolo. Il succo di mirtilli riesce ad apportare diversi benefici. Con una tazza al giorno, meglio se a colazione, questi preziosi frutti di bosco riescono a gestire quegli scarti che il fegato non riesce ad eliminare.

