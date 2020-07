Non le manda proprio a dire Belen Rodriguez dopo essere stata paparazzata in un bacio passionale con la nuova fiamma Gianmaria Antinolfi

C’era da aspettarselo: dopo il gossip che la vede protagonista, non poteva far altro che rispondere a suon di frecciatine. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono la – non più – coppia più chiacchierata del momento, i rumors sul loro conto ne sono vari: da Alessia Marcuzzi, Mariana Rodriguez all’invadenza della famiglia Rodriguez.

Le ultimissime riguardano la showgirl argentina ed il passionale bacio all’ombra dei Faraglioni di Capri all’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi.

Belen Rodriguez risponde ai gossip su di lei

A poche ore dalla bomba lanciata dal magazine Chi sul suo conto, Belen Rodriguez risponde a tono. E’ di stamattina infatti la foto che ritrae la showgirl argentina e l’imprenditore napoletano ai Faraglioni di Capri. Certo è che la bellissima Belen si è affezionata agli uomini appartenenti alle pendici del Vesuvio, anche Stefano De Martino è infatti napoletano, di Torre Annunziata.

Che la coppia fosse in fase di collisione era ovvio, lo è stata anche in passato e si sa che un piatto rotto, non torna mai come prima. Tuttavia Belen ha voluto dire la sua su quella foto che l’ha incastrata e che ha messo alla luce la verità sulla sua nuova presunta – e confermata – fiamma. “Quando mi innamorerò, ve lo farò sapere”, una frase breve ma ricca di significato che butta acqua sul fuoco che i maggiori siti di gossip hanno acceso quest’oggi.

