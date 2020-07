Bambina stuprata mentre era tenuta ferma in un reparto anti-Covid 19, una storia tristissima che sta scuotendo l’opinione pubblica.

Il COVID-19 sarebbe dovuto essere una sorta di monito per ricordarci cosa siamo e cosa dovremmo essere. Una pandemia globale che, con le tante persone morte, la sua diffusione ed il lockdown mondiale, doveva avvicinarci, non allontanarci. E invece pare proprio che l’umano ancora non abbia capito che bisogna cambiare, bisogna vivere la vita, perché la facilità con la quale essa ci scappa dalle mani è davvero spaventosa. Eppure, ancora una volta, spesso vediamo degli esempi di essere umani che approfittano della situazione per compiere i propri scopi malvagi, per schiacciare gli altri. Lo abbiamo visto fin da subito, con le persone che vendevano mascherine e disinfettante portare i prezzi ad una cifra spropositata, speculando sulla paura della gente. Oggi un altro essere malvagio ha compito qualcosa di orribile utilizzando il COVID-19.

LEGGI ANCHE —> Superenalotto, a Sassari è finalmente ‘6’: vinti 59 milioni di euro

Bambina stuprata mentre era nel reparto anti-Covid, ha 2 anni

La storia di cui vi raccontiamo viene dal Sudafrica, precisamente dalla capitale Pretoria. Qui, riportano i media africani, una bambina di 2 anni è stata ricoverata nel reparto COVID-19 perché ne aveva i sintomi. Dopo poche ore è stata dimessa e la famiglia l’ha portata a casa, ma i genitori hanno notato che qualcosa non andava in lei.

La mamma, riporta News24, ha trovato del “liquido” nelle sue mutandine ed ha rilevato “segni di penetrazione“. Dopo delle analisi mediche i genitori hanno compreso che la bambina fosse stata stuprata proprio mentre era ricoverata nella struttura Covid-19. Ora la polizia ha aperto un fascicolo e le autorità preposte stanno facendo il massimo per comprendere cosa sia successo e chi abbia la responsabilità per questo atto ignobile.

LEGGI ANCHE —> Nastri d’Argento 2020, ieri l’assegnazione dei premi a Roma: i vincitori

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24