Un autista 50enne è stato picchiato a morte da alcuni passeggeri a cui aveva negato l’accesso al bus perché senza mascherina

In Francia, un autista di 50 anni è stato selvaggiamente picchiato dopo che aveva impedito ad alcuni passeggeri senza mascherina di salire sul bus. Il terribile episodio di violenza si è verificato a Bayonne, una cittadina nella zona atlantica dei Pirenei. Da quanto finora si è appreso l’autista sarebbe stato massacrato da alcuni passeggeri. Quest’ultimi, sprovvisti oltretutto di biglietto, avrebbero preteso di accedere al bus senza indossare la mascherina. L’aggressione all’autista francese è solo l’ultimo episodio registrato nel paese. Violenze aumentate sopratutto da quando, a causa del coronavirus, la mascherina è stata resa obbligatoria. Al momento, gli autisti francesi hanno bloccato il servizio di trasporto su strada.

La dinamica della violenza che ha coinvolta l’autista del bus

Un gruppo di passeggeri avrebbe aggredito l’autista di circa 50 anni domenica sera . Colpito con violenza con calci e pugni ha riportato gravissime lesioni alla testa. Le condizioni dell’uomo sono apparse immediatamente disperate ai soccorritori. Portato in ospedale purtroppo la gravità delle ferite dopo poche ore ha provocato la morte cerebrale dell’autista. Dopo l’incomprensibile aggressione sono state arrestate 5 persone. In Francia sui trasporti pubblici le mascherine sono diventate da tempo obbligatorie. Al momento si registrano in tutto il paese dei disagi per il trasporto in autobus in quanto gli autisti, dopo l’incidente accorso, si rifiutano di lavorare. A spingerli probabilmente oltre alla solidarietà verso il collega massacrato, anche la necessità di richiedere maggiore protezione.

