Assassin’s Creed Valhalla, un leak di gioco appare in rete e mostra ai fan il videogioco di Ubisoft con 30 minuti assolutamente inediti e spettacolari.

Assassin’s Creed Valhalla è senza dubbio uno dei videogames più attesi per l’inverno. A cavallo dell’uscita della nuova generazione di console, con PS5 e Xbox Series X, il gioco di Ubisoft è già tra quelli che tutti vogliono acquistare quanto prima. Non è ancora chiara la data d’uscita del videogame, si soltanto che uscirà a ridosso delle vacanze invernali del 2020. Proprio insieme alla next gen di console.

Il gioco ha stuzzicato parecchio la mente dei giocatori, ansiosi di vedere un nuovo capitolo della saga legata al Credo degli Assassini quanto prima. E, come ha mostrato Ubisoft negli scorsi mesi, il prossimo gioco del franchise sarà ambientato nel mondo dei vichinghi, nel tempo della lotta e della conquista dell’Inghilterra. Ne vedremo delle belle insomma, ed ora un leak video ci mostra qualcosa del titolo in anteprima assoluta.

Assassin’s Creed Valhalla, gameplay di 30 minuti in rete – VIDEO

Non si sa bene chi sia stato ma qualcuno ha pubblicato un video leak di 30 minuti con il gameplay di Assassin’s Creed Valhalla. Un video molto corposo, che mostra il gioco, e che non a tutti è piaciuto. Il filmato ci mostra un gioco parecchio grezzo, con ancora tantissimi dettagli sui cui lavorare, almeno questa è la speranza dei videogiocatori.

Le animazioni e le sensazioni generali, infatti, sembrano molto simili a quelle di The Witcher 3, creatura di CD Project Red uscito nel 2015. Di seguito l’enorme video, con tutto quello che c’è da sapere su Assassin’s Creed Valhalla. Ricordiamo che, come scritto in basso a destra, è ancora un lavoro in corso e non è possibile sapere a quale stadio dello sviluppo risalga questo leak video.

