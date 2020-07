Un operaio ha deciso per provocazione di mettere la Whirlpool in vendita su Ebay per protestare contro il governo e la multinazionale.

Un operaio della Whirlpool ha deciso di protestare contro i licenziamenti imposti dall’azienda in un modo che ha sorpreso tutti.

Questi infatti ha deciso di creare un annuncio su Ebay per mettere in vendita lo stabilimento produttivo napoletano. Dalla giornata di ieri infatti, gli operai della Whirlpool di Napoli sono tornati a far sentire la loro voce.

Il motivo principale di questa nuova ondata di protesta riguarda il fatto che al momento il Ministero dello Sviluppo Economico non è ancora riuscito a trovare un accordo con la multinazionale statunitense.

La chiusura infatti resta al momento fissata al prossimo 31 ottobre. Una chiusura che suscita un’enorme ansia tra i dipendenti. Non bisogna infatti dimenticare che questo ormai sempre più probabile licenziamento avviene in piena crisi coronavirus.

La protesta di questa persona, di nome Gianni Del Gazo, non è però stata presa bene dal ministro Stefano Patuanelli. Questi ha infatti inviato un messaggio su Facebook all’operaio spiegandogli che nella sua veste istituzionale può accettare le critiche “ ma non le balle”.

Whirlpool, l’operaio protagonista della protesta: il governo non ci aiuta

Dal canto suo, Del Gaizo, contattato dai giornalisti di FanPage ha spiegato che questa sua azione di protesta è una semplice risposta all’immobilismo del governo. Gli operai della Whirlpool di Napoli sembrano infatti non sentirsi tutelati in alcun modo dall’attuale esecutivo.

Anche perché il governo ha fatto delle proposte che secondo loro sono insostenibili.

Nessuno degli acquirenti presentati infatti dal governo guidato da Giuseppe Conte, può garantire il mancato licenziamento dei dipendenti dello stabilimento napoletano. La trattativa tra la multinazionale e il governo dura ormai da più di un anno. Ma nessun risultato è stato però ancora raggiunto per tutelare i lavoratori.

