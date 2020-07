Ad Atlanta, negli Usa, alcuni uomini armati hanno fatto partire una sparatoria in una zona occupata da manifestanti. Morta una bimba di 8 anni

Il clima di paura e tensione negli Usa non tende ad affievolirsi. La situazione continua a rimanere estremamente complicata, e i movimenti antirazzisti vanno avanti senza sosta. Ad Atlanta, qualche settimana fa, l’afroamericano Rayshard Brooks è stato ucciso durante un’operazione della polizia locale. Da allora, l’intera zona è occupata da manifestanti.

Sabato sera, proprio in quell’area, un bruttissimo episodio ha visto protagonista una bimba di 8 anni con sua madre. Durante una sparatoria avvenuta nel parcheggio di un fastfood, a esser prese di mira sono state proprio la donna con sua figlia, che si trovavano in macchina in compagnia di una terza persona. Colpita la bimba di 8 anni, che è morta in ospedale poche ore dopo. Ancora da capire il motivo che ha portato i due aggressori a far partire i colpi di pistola.

Usa, sparatoria ad Atlanta: “Avete ucciso una bambina”

Non si sono fatte attendere le parole di Keisha Lance Bottoms, sindaco di Atlanta. Riferendosi ai manifestanti, e alla terribile sparatoria avvenuta nel luogo dove qualche settimana fa è morto Rayshard Brooks, la donna ha così commentato l’accaduto. “Vi dovete vergognare, avete ucciso una bambina” sono le parole che riporta Adnkronos: “Ci sono stati almeno due aggressori“.

Dopo la denuncia, la Brooks ha chiesto espressamente a tutte le persone armate di sgomberare la zona periferica di Atlanta, in modo da migliorare una situazione decisamente critica, nella capitale della Georgia così come nel resto degli Usa.

