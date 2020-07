Cinguettare con la propria voce? Un cambiamento epocale per Twitter che tra poche settimane sarà a disposizione di tutti.

Twitter sta per introdurre un’innovazione sulla propria piattaforma destinata a lasciare gli utenti a bocca aperta. A breve infatti la società di San Francisco avvierà una nuova funzione che permetterà di cinguettare con la propria voce. Un cambiamento storico, per un social che ha sempre fatto della parola la sua protagonista indiscussa.

Al momento, Twitter sta testando questa nuova funzione su una piccolissima percentuale di utenti che lo utilizzano attraverso l’Iphone. Ma entro pochissime settimane, la possibilità di inviare brevi messaggi audio sarà disponibile per tutti.

Twitter, cinguettare con la propria voce potrebbe rivoluzionare la piattaforma

Nel suo blog, la compagnia ha spiegato le motivazioni di una scelta così sorprendente. Hanno spiegato di essere arrivati alla conclusione che “280 caratteri non sono sufficienti, e alcune sfumature della conversazione si perdono.”

Lo scopo dunque è quello di inserire una novità che consenta di umanizzare ancora di più il rapporto tra il social e l’utente. Per questi motivi, Twitter ha dunque dichiarato ai suoi fedelissimi che si appresta ad inserire “una nuova funzione che aggiungerà un tocco più umano al modo in cui utilizziamo Twitter: la vostra voce”.

Questi nuovi tweet vocali avranno una durata massima di 140 secondi. Stando alle prime indiscrezioni, per iniziare a far partire la registrazione, basterà tenere premuta un’icona a forma di onda sonora. Nel caso in cui il tweet vocale supererà la durata massima stabilita, si avvierà in automatico un secondo vocale creando un thread.

Nel centro assistenza di Twitter è già disponibile la sezione “Come twittare con la tua voce”. In questa, viene spiegato all’utente passo dopo passo come utilizzare questa nuova funzionalità che sarà disponibile tra pochissimo.

Resta adesso da vedere se questa iniziativa raggiungerà il successo sperato e permetterà davvero alle persone di ottenere un’esperienza ancora più coinvolgente con questo social.

