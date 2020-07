Il tema scuola è tra i più discussi di questo periodo e la ministra Azzolina, recatasi a Palermo, ha parlato delle modalità di ripresa delle lezioni.

La ripresa dell’attività scolastica sta entrando sempre più nel vivo e la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, recatasi a Palermo, ha parlato delle volontà del governo per far tornare gli studenti in aula. Come riporta Skytg24, la ministra ha parlato in occasione della visita alla scuola Giovanni Falcone di Palermo.

La ministra ha fatto sapere che il governo ha intenzione di migliorare gli spazi disponibili per le lezioni scolastiche. Proprio per questo motivo, si sta pensando di mettere in gioco luoghi come teatri e musei. La scelta, sostiene la ministra, si protrae in questa direzione per permettere, ancor di più, di avvicinare gli studenti al mondo della cultura.

Scuola, Lucia Azzolina parla delle possibilità per ripartire

Durante il suo intervento alla scuola palermitana, la ministra Azzolina ha fatto inoltre sapere che il governo ha attivato un bando del totale di 236 milioni di euro. Attraverso questo bando, ogni scuola secondaria di primo e secondo grado potrà avere, rispettivamente, 100 mila euro e 120 mila euro per l’acquisto di libri da parte degli studenti in difficoltà.

Ma non è tutto: stando alle dichiarazioni di Lucia Azzolina, il governo sta investendo in maniera particolare per acquistare i cosiddetti “banchi singoli”. Come la stessa ministra ha fatto sapere, i banchi non saranno installati esclusivamente per il periodo di emergenza. Si tratta, infatti, di “arredi moderni” che possono rimanere anche in futuro. Attraverso i nuovi banchi, gli studenti avranno la possibilità di sperimentare forme nuove di apprendimento.

Parlando poi nello specifico dell’emergenza Covid, la ministra ha fatto sapere che il governo è al lavoro per valutare con estrema attenzione quali siano gli interventi da mettere in campo per offrire un’istruzione in massima sicurezza per gli studenti italiani.

