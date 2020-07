A Roma una 32enne è stata colpita da un sasso mentre si trovava alla guida della propria auto, l’autore del folle gesto è stato arrestato

Mentre stava guidando la auto, prossimità di casa una 32enne è stata colpita da un sasso lanciato da un marciapiede di via Casilina. La donna, Alice Tarquini, ha racconto di aver sentito un dolore lancinante e di essersi ritrovata con il volto ricoperto di sangue senza neppure essersi resa conto del colpo. “Ricordo di aver visto pochi secondi prima – ha riferito la giovane – la sagoma di un uomo che dal marciapiede urlava senza motivo contro le auto“. Immediatamente soccorsa e portata in ospedale, oltre al trauma subito la donna ha riportato un’importante frattura maxillofacciale al viso e il rischio è quello di perdere l’occhio.

Le indagini sul sasso lanciato a Roma

Sul luogo dell’incidente, avvertiti da altri automobilisti, sono immediatamente intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile. Per l’insano gesto è stato arrestato un indiano di 42 anni, Balbir Cumar che pur di sfuggire al fermo ha anche spintonato i carabinieri. Per Alice Tarquini, a causa di una violenza senza motivo, inizia ora un lungo percorso di recupero. Un incidente che poteva avere risvolti certamente più drammatici se la giovane non fosse riuscita a rallentare e ad attivare i segnalatori di posizione. Per una coincidenza fortuita inoltre i primi soccorsi sono stati prestati da un’ambulanza che stava passando sulla zona. “Spero che chi ha lanciato il sasso – ha dichiarato la 32enne – resti in carcere, è capaci di fare del male anche ad altre persone“. Intanto sabato scorso si è già celebrata l’udienza di convalida dell’arresto dell’indiano. Il pm Mauro Masnaghetti ha chiesto per il 42enne la custodia cautelare in carcere.

