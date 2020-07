Per la serie ricette dolci, il plumcake. Una ricetta facile e veloce, ma allo stesso tempo gustosissima. La sua preparazione richiede pochi passaggi.

Il plumcake è un dolce molto versatile: si può mangiare in ogni occasione e in ogni momento della giornata. Molti decidono di accompagnare questo dolce al caffè per la colazione, ma il plumcake è ottimo anche per merenda o come fine pasto. Vediamo insieme come prepararlo.

Plumcake: gli ingredienti

Farina 00: 300 g

Burro: 200 g

Uova: 5

Zucchero a velo: 200 g

Yogurt greco: 150 g

Fecola di patate: 50 g

Lievito per dolci: 15 g

Baccello di vaniglia: 1

Sale fino: 4 g

Burro: q.b.

Farina: q.b. (per lo stampo)

Ricette dolci: la preparazione del plumcake

Iniziamo la preparazione del plumcake mettendo all’interno di un frullatore (mixer) i semi estratti dal baccello di vaniglia, insieme al burro tagliato a cubi, alla farina e alle uova. Prima di azionare il mixer aggiungiamo anche lo yogurt greco, lo zucchero a velo, poi il sale e, infine, la fecola di patate. Siamo pronti per azionare il mixer, ponendolo alla massima velocità. Lavoriamo il composto, a massima velocità, per circa 3 minuti. Ci accorgeremo che è pronto quando il tutto sarà ben compatto.

Prepariamo i due stampi per plumcake imburrandoli e infarinandoli. Questo eviterà che il composto si attacchi. Dopo questa semplice operazione, versiamo il composto all’interno dei due stampi. Scaldiamo del burro e facciamolo fondere. Non appena sarà fuso, immergiamoci la lama di un coltello: questa ci servirà per immergerla nel composto ancora fresco. Questo “piccolo spacco” sarà molto utile in cottura.

Siamo pronti per infornare: prepariamo il forno, modalità statica a 185 gradi. Inforniamo per 15 minuti, trascorsi i quali, abbasseremo la temperatura a 165 gradi. Lasciamo cuocere alla nuova temperatura per altri 30 minuti. Trascorso il tempo necessario, sforniamo e lasciamo raffreddare. Prima di servirli, guarniamo con lo zucchero a velo.

