Un weekend sfortunato per Franck Ribery. Il giocatore ha subito un furto in casa mentre si trovava in trasferta a Parma, e ora riflette sul suo futuro

Una brutta sventura ha colpito Franck Ribery, stella della Fiorentina. Il giocatore ieri si trovava a Parma per la trasferta di Serie A quando, di ritorno nella sua abitazione poco fuori Firenze, ha trovato tutte le stanze sottosopra. Alcuni ladri gli sono entrati in casa e hanno rubato borse e gioielli preziosi.

Un’esperienza che ha segnato il giocatore francese, che mai aveva subito un furto nella sua precedente esperienza a Monaco di Baviera. Con un post pubblicato sui propri canali social, il giocatore ha filmato le condizioni della sua casa di ritorno da Parma, denunciando il fattaccio e spiegando l’accaduto. “Hanno rubato qualche gioiello a mia moglie, ma la cosa che mi preoccupa è la sensazione di essere vulnerabile“.

Ribery, la paura dopo il furto: “Vedrò cosa fare per il mio futuro”

Un bruttissimo episodio che potrebbe irrimediabilmente segnare le sorti di Franck Ribery in Italia. Il furto in casa lo ha fortemente segnato, tanto da sfogarsi sui social network. Una volta aver postato il video in cui si vedono le condizioni delle varie stanze dopo l’arrivo dei ladri, il giocatore ha scritto qualche parola per esprimere il suo stato d’animo, “minacciando” una partenza proprio per via di quanto accaduto.

“Non accetto di essere così vulnerabile, cosa dovrei fare dopo oggi?” scrive l’ex Bayern Monaco: “Non gioco per i milioni, non mi manca niente. Il benessere della mia famiglia viene prima di tutto… farò le mie valutazioni“. Parole probabilmente scritte a caldo, ma che potrebbero far presagire un addio anticipato del giocatore della Viola.

