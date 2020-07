Morto nella notte il premio Oscar Ennio Morricone: il musicista si trovava in una clinica romana, a causa delle conseguenze di una caduta.

L’intero mondo dello spettacolo piange la scomparsa del grandissimo musicista Ennio Morricone. L’artista, vincitore di innumerevoli premi, è morto all’età di 92 anni, la scorsa notte in una clinica romana, per le conseguenze di una caduta. Morricone aveva scritto le più belle colonne sonore per il cinema di tutto il mondo.

Come riporta l’agenzia di informazione Ansa, i funerali del Maestro Morricone si terranno in forma privata, nel rispetto del sentimento di umiltà che sempre lo ha contraddistinto.

Morto Ennio Morricone: il premio Oscar aveva 92 anni

Una carriera stracolma di riconoscimenti per il Maestro Morricone. Cinque le candidature alla miglior colonna sonora, fino alla vittoria del premio, in forma onoraria nel 2007 e come miglio colonna sonora nel 2016, per le musiche del film The Hateful Eight.

Ennio Morricone, durante la sua brillante carriera, ha ricevuto anche numerosi David di Donatello, come miglior musicista.

Indimenticabili, tra le altre, sono le collaborazioni che il Maestro ebbe con il regista Sergio Leone, i quali erano compagni di classe alle elementari. La vincente collaborazione iniziò negli anni Sessanta. La prima colonna sonora che Morricone scrisse per Sergio Leone fu nel 1964, per il film “Per un pugno di dollari”. Dopo il successo del film, il Maestro Morricone scrisse le musiche anche per la successiva serie di spaghetti-western. Film come “Per qualche dollaro in più; Il buono, il brutto e il cattivo e C’era una volta il West, godettero delle strabilianti musiche di Morricone.

Tra le ultime collaborazioni c’è quella con Quentin Tarantino, dove il Maestro ha scritto le musiche per il film The Hateful Eight, vincendo il prestigioso premio Oscar.

