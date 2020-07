Il quartiere Adriano di Milano ha detto addio questa mattina alla torre dell’acqua, abbattuta per fare spazio ad una piscina comunale

Alle ore 11 di questa mattina, il quartiere Adriano di Milano ha detto definitivamente addio all’iconica torre dell’acqua, che dagli anni ’80 fungeva da simbolo della zona. Il suo ruolo era quello di regolare la pressione della rete idrica, ma già da qualche anno era in disuso. Al suo posto, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sorgerà una piscina comunale.

L’assessore all’Urbanistica di Milano Pierfrancesco Maran ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video che mostra il momento dell’abbattimento. Il cosiddetto “fungo” – per via della sua conformazione – è stato fatto brillare, prima di essere abbattuto e lasciato cadere sul suolo, facendo alzare un’enorme nube di fumo. Milano dice addio ad uno dei suoi simboli, per far spazio alle innovazioni tecnologiche e urbanistiche.

Milano, addio alla torre del quartiere Adriano: “È tempo di cambiamenti”

Il quartiere Adriano di Milano è uno dei luoghi in cui ci saranno maggiori innovazioni a livello di urbanistica. Lo ha confermato l’assessore Pierfrancesco Maran, che ha confermato come dalle ceneri della torre dell’acqua nasceranno una zona verde e una piscina comunale. “È tempo di cambiamenti nel quartiere Adriano” commenta Maran su Facebook: “Ci sono tanti progetti in corso d’opera, come la nuova scuola, la tranvia, il parco ecc.“.

Reazione diversa da parte dei cittadini del quartiere Adriano, ormai affezionati al “fungo”, simbolo che teneva loro compagnia dagli anni ’80. Molti di loro speravano che l’opera venisse in qualche modo conservata, magari spostandola in un’altra area adiacente per permettere comunque la costruzione della piscina e della zona verde. Ma così non è stato, e la torre d’acqua è stata definitivamente abbattuta.

