Morto a 41 anni l’attore Nick Cordero: la star di Broadway era ricoverato da 90 giorni in ospedale a causa delle complicazioni legate alla contrazione del Coronavirus.

Il mondo del cinema e del teatro piange la scomparsa, a soli 41 anni, di Nick Cordero. Lo scorso marzo, l’attore aveva contratto il Coronavirus, con la situazione che è andata man mano peggiorando. Recentemente, i medici erano stati costretti anche ad amputare una gamba all’attore, a causa dei coaguli formatisi proprio a causa delle complicanze.

A dare l’annuncio della scomparsa di Cordero è stata sua moglie, Amanda Kloots, attraverso un toccante e commovente post sul suo profilo Instagram. Il commovente ricordo di sua moglie Amanda ha messo in luce le doti professionali, ma soprattutto umane, di suo marito: “Nick era una luce che brillava, amico di tutti, bello da ascoltare. Era un attore e musicista incredibile”.

Muore a 41 anni la stella di Broadway Nick Cordero

Come ricorda Skytg24, Nick Cordero era stato nominato anche per un Tony Awards. Nel 2014, infatti, era stato candidato come “Miglior attore non protagonista in un musical” per Bullets over Broadway.

Cordero ha vinto, nello stesso anno, l’Outer Critics Circle Award. Con lo stesso musical, Cordero aveva vinto anche un Theatre World Award, come miglior attore.

L’attore, oltre ad aver partecipato a numerosi musical, si è reso protagonista anche di molte produzioni cinematografiche e televisive. Nel 2017 è stato protagonista di “Insospettabili sospetti”, per la regia di Zach Braff. L’attore ha partecipato anche a diverse serie televisive, come Queer as Folk, nel 2005 e, tra le altre, Blue Bloods, nel 2017-2018.

Amanda Kloots has confirmed her husband, Nick Cordero, passed away this morning at the age of 41 from COVID-19 complications. 💔💔💔 pic.twitter.com/jSHz2rjnrM — Cassie DiLaura (@CassieDiLaura) July 6, 2020

