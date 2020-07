Il front man dello storico gruppo Kasabian ha deciso di lasciare la band: il preoccupante motivo è stato spiegato con una nota ufficiale

Tom Meighan, storico frontman del gruppo Kasabian, ha annunciato il suo addio alla band. Il motivo pare risieda nella volontà da parte del cantante di concentrare le sue energie per rimettere in carreggiata la sua vita dopo continui problemi personali.

La band britannica, tramite un post su Instagram, ha fatto il punto sulla situazione. “Meighan ha deciso di abbandonare i Kasabian di comune accordo con gli altri componenti. Tom lotta da tempo con dei problemi personali che ne hanno influenzato il comportamento. Ora vuole concentrarsi – rivelano – totalmente per rimettere in pista la sua vita. Non ci saranno ulteriori commenti in merito”.

Tom faceva parte della band dalla fondazione, avvenuta nel 1997, e diverso tempo fa aveva parlato dei problemi psicologici e dell’esaurimento nervoso di cui è stato vittima nel 2016.

LEGGI ANCHE—> Gangs of London, la serie tv che si ispira a Gomorra: trama e dove vederla

Kasabian, tour in dubbio dopo l’addio di Tom Meighan

Dopo questa notizia non è chiaro se i Kasabian potranno, almeno nei prossimi tempi, tornare in tour o concentrarsi sulla produzione del nuovo materiale. Il mese scorso proprio Meighan aveva riferito che i piani per il prossimo album (il settimo) fossero in fase embrionale con Pizzorno che stava scrivendo le prime composizioni.

LEGGI ANCHE—> Istruzione, Italia tra i paesi meno scolarizzati: lo studio dell’Istat