Kanye West, salito alla ribalta mediatica per l’annuncio della sua candidatura alla Casa Bianca, vedrà alcuni suoi tweet esposti in una mostra a Torino.

Dopo aver annunciato la sua intenzione di candidarsi per la Casa Bianca, adesso il rapper Kanye West sbarca anche a Torino. Un giovane artista torinese, che utilizza lo pseudonimo di Woc, ha deciso infatti di dedicargli una mostra intitolata “Social Bloom”. Questa, sarà aperta ai visitatori fino alla data del 14 luglio in via Piossasco a Torino.

La mostra comprende tredici opere disegnate con lo spray e sono state realizzate su carta da pacco bianca. Nelle opere compaiono sette tweet del famoso rapper statunitense.

Il giovane artista Woc: nei tweet di Kanye West ho trovato poeticità e impatto comunicativo

La mostra è stata organizzata per sembrare una vera e propria rassegna stampa. Oltretutto, i font utilizzati sono quelli caratteristici dei social network. Woc, il cui vero nome è Flavio Rossi, ragazzo torinese di 24 anni, ha dichiarato di essere sempre stato “affascinato dai personaggi pubblici globalmente riconosciuti”.

Anche i tweet lo hanno sempre incuriosito molto. Il giovane artista ha infatti spiegato di essere da sempre colpito dalla loro capacità di comunicare un messaggio così diretto e denso, in così pochi caratteri. Per quanto riguardo quelli che scelto di Kanye West, il giovane artista ha spiegato che “nei tweet scelti ho trovato poeticità e impatto comunicativo”.

