Da questa sera, Sky Atlantic trasmetterà in esclusiva Gangs of London, la nuova serie tv con protagonista Joe Cole di Peaky Blinders

Alle 21:15 di questa sera, Sky Atlantic trasmetterà in esclusiva il primo episodio di Gangs of London, la nuova serie tv britannica che promette di dare spettacolo. Nel Regno Unito, al momento della sua uscita, ha tenuto incollati alla televisione oltre due milioni di spettatori. È il secondo miglior esordio di sempre per una serie Sky Original, dietro solo a Chernobyl.

La prima puntata durerà un’ora e mezza, e fungerà da prologo per i successivi otto episodi che andranno in onda per le prossime quattro settimane. Per la produzione, Sky ha messo insieme un cast d’eccezione. Grande protagonista è Joe Cole – John Shelby in Peaky Blinders – ma ci saranno anche Michelle Fairley (Catelyn Stark nel Trono di Spade) e Sope Dirisu (protagonista di una puntata di Black Mirror).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cinema in lutto: morto a 41 anni l’attore Nick Cordero

Gangs of London, la trama e i personaggi

Gangs of London è stata presentata come una serie gangster, che prende spunto da diversi contesti. Ci sono riferimenti a Tarantino, ai personaggi di Peaky Blinders, al Padrino e al nostrano Gomorra. Il tutto unito per dar vita ad una trama con protagonista Sean Wallace, figlio del gangster più temuto di Londra. Il primo episodio si apre proprio con la morte del padre Finn, che porterà a delle conseguenze inimmaginabili.

Sean vuole vendicarne la morte, e impadronirsi del suo impero. Per fare ciò, sarà pronto a compiere carte false nel corso dei vari episodi. Dovrà poi sedersi al tavolo con i “piani alti” della gang di famiglia, pur essendo consapevole che l’autore dell’omicidio potrebbe nascondersi tra le persone più fidate. Per sapere come andrà a finire, non vi resta che sintonizzarvi su Sky Atlantic (o su Now TV) alle 21:15. Il primo episodio sarà visibile anche in maniera gratuita su TV8 e sul canale YouTube di Sky per 48 ore.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Jurassic World: Dominion, cast originale per il nuovo capitolo della saga