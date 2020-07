Diversi politici locali negli Stati Uniti stanno attribuendo l’aumento di casi di Coronavirus alle riaperture troppo frettolose. A preoccupare maggiormente la situazione in Florida, Arizona e Texas.

Sono passati quasi due mesi dall’inizio delle riaperture in diversi stati americani, con il numero di nuovi casi positivi che continua irrimediabilmente a crescere. A preoccupare maggiormente in questi giorni è la situazione di Texas, Florida e Arizona, dove diversi politici locali hanno iniziato a fare mea culpa parlando di riaperture in molti casi troppo frettolose.

Preoccupazioni già palesate in vista del 4 luglio, con le celebrazioni per l’Independence Day che inevitabilmente hanno portato le persone nei principali luoghi di aggregazione. In quest’ottica le autorità in Florida, stato che conta oltre 200mila casi, hanno vietato l’accesso a numerose spiagge. Nonostante ciò nella sola giornata di domenica le nuove infezioni registrate sono state 9.999.

Coronavirus, Stati Uniti: casi in aumento in Florida, Texas e Arizona

“Non c’è dubbio che quando abbiamo riaperto – ha dichiarato alla ABC il sindaco di Miami Francis Suarez – la gente ha iniziato a socializzare come se il virus non esistesse“. Situazione analoga anche in Texas, dove gli ospedali di diverse contee hanno raggiunto la loro massima capacità senza più posti letto disponibili. Proprio il Texas, guidato dal governatore repubblicano Greg Abbott, era stato tra i più “aggressivi” nello spingere per una ripartenza in tempi brevi. Secondo Abbott la riapertura repentina dei bar, nello specifico, avrebbe favorito la diffusione del virus.

Autocritica che arriva anche dal giudice texano Lina Hidalgo, che ha spiegato come una chiusura più lunga delle attività e una loro riapertura graduale avrebbe probabilmente portato ad una situazione più sostenibile anche dal punto di vista dell’economia.

A puntare il dito sulle riaperture precoci è anche il sindaco di Phoenix Kate Gallego. La prima cittadina della capitale dell’Arizona ha inoltre attribuito l’esplosione dei nuovi casi contagio alla popolazione compresa tra i 20 e i 44 anni.

