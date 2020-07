A Roma sono stati identificati dodici nuovi casi di positivi al coronavirus: sono persone che facevano rientro del Bangladesh

A Roma sono stati identificati 12 nuovi casi, come riportato dall‘Ansa, collegati a persone che rientravano dal Bangladesh. Con questi salgono a 39, di cui altri 6 ieri, i casi totali provenienti dal paese dell’Asia. Intanto la Regione Lazio ha predisposto un’ordinanza per garantire test e tamponi a tutti coloro che viaggiano sul volo in arrivo oggi da Dacca. “Le operazioni sono necessarie per la sanità pubblica”, afferma l’assessore alla sanità Alessio D’Amato.

Coronavirus a Roma, pronto l’isolamento di 250 persone

Dopo lo sbarco e l’adozione delle misure di prevenzione come la misurazione della temperatura, il servizio sanitario insieme alle USCA-R, svolgeranno test sierologici e tamponi. Le persone saranno messe in isolamento in attesa degli esiti. Si prevede sul volo siano circa 250 passeggeri.

Intanto arriva la lettera di 239 scienziati all’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il gruppo di esperti chiede all’Oms di essere più chiara in merito alla trasmissione del virus.

