ZAIA A SKY TG24: "CONTRO IL VIRUS, IN AUTUNNO SCHIEREREMO L'ARTIGLIERIA PESANTE"

❌❌❌ Sul possibile ritorno del virus in autunno, sarebbe bene che gli esperti non dichiarassero: se qualcuno avesse certezza di cosa accadrà tra tre mesi, bisognerebbe subito dargli il premio Nobel. Per non sbagliare, noi in Veneto schiereremo l'artiglieria pesante, perché se il virus tornerà non ci troverà impreparati. Non è il caso di fare allarmismo ma non possiamo abbassare la guardia. ❌❌❌👉 NE HO PARLATO STAMATTINA A Sky TG24. Se volete, riascoltate la mia intervista e lasciatemi un commento.

Pubblicato da Luca Zaia su Lunedì 6 luglio 2020