Un’abbronzatura perfetta è il sogno di tutti in estate, seguendo pochi semplici consigli si potrà ottenere un’invidiabile pelle ambrata

Tempo d’estate e di meritate vacanze in cui per molti il desiderio più grande è quello di ottenere un’abbronzatura perfetta. Una chimera che può essere facilmente raggiunta a patto di seguire pochi semplici consigli. Innanzitutto è importantissimo scegliere la protezione adatta al proprio tipo di pelle. Creme protettive ed abbronzatura non sono infatti due concetti diametralmente opposti. Proteggere anzi la pelle dai raggi UV permette di regalarle un colorito luminoso e uniforme che duri. Per riuscire ad ottenere un’abbronzatura perfetta occorre preparare la pelle a ricevere il sole. Per farlo basta eseguire ad esempio uno scrub qualche giorno prima di esporsi al sole. In questo modo si libera la pelle dalle cellule morte facendola diventare più bella e levigata.

LEGGI ANCHE ->Estate: consigli sulla giusta quantità di acqua da bere

I consigli per un’abbronzatura invidiabile

Per ottenere una perfetta abbronzatura è bene scegliere con cura le ore durante le quali ci si espone al sole. È importante infatti farlo con intelligenza evitando le ore più calde dalle 12 alle 16. Durante l’esposizione bisogna ricordatevi di applicare più volte la crema protettiva, specialmente dopo aver fatto il bagno, per essere sicuri di prendersi cura della propria pelle. Ricordate di continuare con certe piccole attenzioni anche dopo l’esposizione al sole. Dopo una doccia rinfrescante infatti non dimenticate di applicare una crema idratante per evitare che la pelle si secchi o si spelli. Inoltre, anche l’alimentazione è fondamentale. Per raggiungere infatti quel colorito dorato che tanto desideriamo si può fare ricorso ad alimenti che favoriscono l’abbronzatura. In particolare frutta e verdura dal colore giallo, rosso e arancione. Questo tipo di cibo infatti è ricco di vitamina C e beta-carotene, due elementi che aiutano la pelle ad accogliere al meglio i raggi solari. Arance, albicocche, carote, anguria e frutta rossa, oltre ad essere salutari e rinfrescanti, hanno un fondamentale potere antiossidante. Infine anche consumare ortaggi e verdure verdi come broccoli, cavolo e cavolfiori ci aiuteranno ad ottenere finalmente la tanto sognata abbronzatura perfetta.

LEGGI ANCHE -> Un bicchiere al giorno di acqua e limone: un semplice gesto e tanti benefici