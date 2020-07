La classifica di gradimento dei governatori italiani vede il centro-destra occupare le prime quattro posizioni: pessimo risultato per Zingaretti

La governance pool del Sole 24 Ore, pubblicata quest’oggi, ha messo in luce l’indice di gradimento dei governatori italiani. Per quel che riguarda le prime posizioni, è dominio della Lega che occupa le prime tre posizioni con Luca Zaia del Veneto, Massimiliano Fedriga del Friuli e Donatella Tesei dell’Umbria. Un dato che va in contro-tendenza rispetto a quello che è il podio riguardante i sindaci che vede i due terzi occupati da esponenti del centro- sinistra (clicca qui per leggere la classifica completa).

Tornando ai primi cittadini, anche il quarto posto della classifica, dove c’è Jole Santelli della Calabria, è orientato a destra ma di stampo forzista. Al quinto posto troviamo il centro-sinistra con Stefano Bonacini dell’Emilia Romagna. Cala al sesto posto, invece, Marco Marsilio (Abruzzo).

Subito dopo, a pari merito, troviamo Giovanni Toti della Liguria e Christian Solinas della Sardegna. Salgono invece Vincenzo De Luca (Campania) e Nello Musumeci (Sicilia) che si piazzano rispettivamente all’undicesima ed alla dodicesima posizione. Stupisce comunque che, dopo una campagna molto attiva durante l’emergenze, il dem campano non sia nella top ten.

Classifica dei governatori più popolari, fallimento Zingaretti: l’attacco di Salvini

Scendono di parecchie posizioni Enrico Rossi della Toscana (dal settimo al decimo) e Michele Emiliano della Puglia (dal decimo al sedicesimo). Crollo verticale, invece, per Nicola Zingaretti del Lazio che precipita dal nono all’ultimo slot della classifica.

Intanto il leader della Lega, Matteo Salvini, si è ritenuto molto soddisfatto dei risultati che vedono il suo partito ai vertici: “Sono orgoglioso di Zaia, Fedriga e Tesei. Noi parliamo con i fatti e l’ottima amministrazione e non con gli aperitivi sui Navigli come il Pd. Zingaretti è ultimo, la maggioranza ha bocciato anche il pacchetto interventi per il sisma del 2016″.

