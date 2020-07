Tragico episodio a Brescia, dove un pirata della strada ha investito una bambina di 9 anni. La bimba stava attraversando sulle strisce con la madre.

Una serata di terrore a Bagnolo Mella, provincia di Brescia, dove un pirata della strada ha investito ed ucciso una bimba di solamente 9 anni. Un incidente avvenuto ad alta velocità, che ha scaraventato il piccolo corpo della bambina a qualche metro di distanza dal luogo dell’incidente. Ma non solo, dopo aver compiuto il terribile omicidia, l’automobilista si è dato alla fuga facendo perdere le sue tracce.

Arrivati sul luogo dell’incidente, i sanitari del 118 hanno potuto solamente dichiarare la morte della povera bambina. Sul luogo sono arrivate anche le forze dell’ordine, per indagare sul caso. Operazione resa complicata dalla fuga dell’automobilista. Andiamo quindi a vedere qual è la ricostruzione dei poliziotti sul caso.

Brescia, pirata della strada investe bimba di 9 anni: è omicidio stradale

Come detto, giunti sul posto i poliziotti hanno provato a ricostruire l’impatto che ha tolto la vita alla piccola bambina. Infatti secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, la bimba insieme alla madre, era sulle strisce pedonali intenta ad attraversare, quando improvvisamente un auto, che viaggiava a velocità elevata, ha centrato il corpo della piccola bambina.

La violenza dell’impatto ha tolto la vita alla bambina, infatti non sono serviti a niente i tentativi di rianimazione degli operatori del 118. La donna, ancora sotto shock per l’accaduto, non ha potuto fare niente per mettere in salvo la figlia, visto che l’auto è piombata all’improvviso sul corpo della bimba.

A peggiorare la situazione c’è la condotta del pirata della strada, che dopo l’incidente, ha ingranato la marcia ed è scappato via. In queste ore è aperta la caccia dei carabinieri di Bagnolo Mella per catturare l’automobilista. Al momento le forze dell’ordine stanno analizzando anche i filmati delle telecamere di sicurezza presenti in zona.

