Bonus Vacanze, novità sul credito d’imposta: si potrà usare anche negli alberghi che non prevedono lo sconto. La precisazione pubblicata dal sito dell’Agenzia delle Entrate

Dal primo luglio è entrato in vigore il cosiddetto Bonus Vacanze, il sostegno (di 500 euro massimo) messo a disposizione dal Governo per incentivare il turismo nel nostro paese. Dopo la crisi finanziaria legata alla pandemia di Covid-19, molte famiglie italiane non possono permettersi di andare in ferie come in passato e aspettavano questo aiuto economico per intraprendere un viaggio. Il nodo iniziale, che aveva attirato qualche critica, era la convenzione con gli alberghi che aprivano al credito d’imposta fornendo lo sconto. Molti non avevano accettato, restringendo la scelta a poche infrastrutture. Ora con la circolare n. 18/E del 3 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di fornire ulteriori dettagli e una buona variante per tutte le famiglie.

Anche se l’albergo non lo accetta spetta comunque il credito d’imposta del 20 per cento del totale di spesa a fronte della fattura intestata a chi ha richiesto di utilizzare il bonus.

Rimane sottinteso che l’agevolazione economica vale solo per il pagamento dei servizi che le imprese turistico ricettive decidono di includere. Ad esempio se un albergatore decide di comprendere anche i lettini e l’ombrellone allora si potrà scalare anche quello, altrimenti si farà riferimento solo al pernottamento e alla pensione.

Bonus Vacanze, novità sul credito d’imposta: dove si potrà usare

Fino ad ora, secondo quanto comunicato via Twitter dal ministro dell’innovazione digitale Paola Pisano, sono stati elargiti bonus per un totale di 140 milioni di euro, coinvolgendo 5.432 famiglie.

Anche con l’attuale chiarimento permane il limite di 500 euro per le famiglie di almeno 3 componenti. Saranno 400 per le coppie e 300 per i singoli. Dell’intero importo l’80% verrà scalato come sconto dal fornitore, mentre il restante potrà essere detratto dalla dichiarazione dei redditi.

Il Bonus resta disponibile sino al 31 dicembre del 2020 ed è fruibile in una sola occasione e presso la medesima struttura. Tramite l’applicazione IO ci si potrà registrare, fornendo la propria fascia ISEE (non superiore a 40mila euro) e inoltrando la propria richiesta.

