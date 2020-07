Una confessione che lascia perplessi quella di Barbara Alberti, è entrata nella quarta edizione del GF VIP, nella casa più spiata d’Italia, imbottita di medicinali

Barbara Alberti, scrittrice, conduttrice radiofonica e personaggio televisivo ha partecipato alla quarta edizione del GF VIP, tenutosi quest’anno. Nella casa più spiata d’Italia è stata subito additata come personaggio più particolare della casa, vista anche la sua età: 77 per la giornalista umbra.

Tuttavia, la Alberti non è nuova a reality show. Seppure solo da giudice e non da concorrente, aveva preso parte anche a La fattoria, nel 2005 e La talpa 3 nel 2008. Personaggio controverso, ha partecipato due anni fa anche a Celebrity MasterChef Italia 2.

Barbara Alberti, la confessione shock del suo ingresso al GF VIP

La sceneggiatrice, drammaturga ed opinionista, Barbara Alberti ha rilasciato da poco un’intervista al Corriere della Sera, che ha fatto discutere. “Scrivo per non pensare, altrimenti mi sparerei”, parte così una lunga intervista ricca di dettagli sulla vita della scrittrice. “Mi scoprì Vittorio Sereni, dopo tre anni che la mia opera Memorie malvage veniva rifiutata”. “Libertà, anagramma del mio cognome, felicità ed amore: i tre capisaldi che ho sempre – spiega l’Alberti – provato a portare avanti”.

Sulla sua ultima partecipazione al Grande Fratello VIP, fa una confessione molto particolare: “Mi sono divertita un sacco in TV, quando sono entrata nella casa più spiata d’Italia ero reduce da un’aggressione e quindi sotto shock”. Ma non è tutto: “Sono entrata imbottita di Lexotan ed in una notte ho dimenticato tutto”.