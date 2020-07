Anche lo chef più apprezzato in Italia, si tiene in forma: ebbene sì, Antonino Cannavacciuolo ha perso ben 30 kg. A testimoniarlo un video pubblicato su Instagram

Antonino Cannavacciuolo è uno degli chef più amati d’Italia, per la sua simpatia e le sue frasi che, molto spesso, diventano un tormentone. Proprio tramite uno sketch divertente con i suoi colleghi, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli apre le danze per la decima edizione di MasterChef.

Dal 2015, uno dei tre giudici di MasterChef – e dal 2018 anche di MasterChef All Stars – è ben noto alla televisione italiana. Ha partecipato a diversi programmi oltre i due su SKY: Cucine da incubo, Antonino Chef Academy, ‘O mare mio, solo per citarne alcuni. Il tratto distintivo di Antonino Cannavacciuolo sono senz’altro le forti pacche sulla spalla che – per gioco ed incitamento – dà alle persone che si rivolgono a lui.

Antonino Cannavacciuolo perde 30kg: il suo segreto

Intanto che invita dei potenziali MasterChef ad iscriversi al programma, lo chef napoletano si mostra ben in forma. Da 155 a 126 kg, di certo la strada per il normopeso è ancora lunga, ma Antonino può almeno vantare di aver provato a dare un tono al suo fisico. Nulla toglie che, lo chef amato in Italia, è ancora quell’omone che, per gioco, dà forti pacche sulle spalle a tutti coloro che si rivolgono a lui per un aiuto presso il proprio ristorante.

Qual è il suo segreto per tenersi in forma? “Camminata veloce e pesi, nessuna dieta particolare, seguo solo una corretta alimentazione”. Questo è quanto svelato da Cannavacciuolo alla rivista Oggi, “non rinuncio a nulla, ma la bilancia non deve più salire”.