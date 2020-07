Continua l’allerta alimentare del Ministero della Salute, attenta ai prodotti che arrivano sulle nostre tavole. Scopriamo quali sono i prodotti ritirati.

Non si arresta l’allerta alimentare del Ministero della Salute, che come sempre è molta attenta ai prodotti che arrivano sulle nostre tavole ed ai supermercati. Spesso infatti, scappano dai controlli dei prodotti dannosi per la nostra salute o contenenti batteri che potrebbero farci ammalare. Anche oggi, quindi, il Ministero ha annunciato il ritiro dal mercato di due yogurt giunti nei nostri supermercati.

Proprio i controlli su questi prodotti sono rigidissimi, visto che di per sè il i yogurt contengono batteri. Andiamo quindi a vedere i due tipi di yogurt ritirati dal mercato e le sostanze contenute all’interno che potevano mettere a repentaglio la nostra salute.

Allerta alimentare, ritirati dal mercato due yogurt della Despar: i dettagli

Rimane quindi vigile sull’allerta alimentare il Ministero della Salute. Così questa mattina, sullo stesso sito del Ministero, è giunto il comunicato in cui si comunica il ritiro dal mercato di due tipi di yogurt della Despar Italia.

Le due tipologie di Yogurt sequestrati sono: YOGURT GRECO SENZA GRASSI senza lattosio 150 g DESPAR FREE FROM e YOGURT GRECO CON PEZZI DI FRAGOLA senza lattosio 150 g DESPAR FREE FROM.

Entrambi i prodotti sono stati ritirati dal mercato per rischio chimico. Come si legge nel file PDF sul sito del Ministero, entrambi i prodotti dovrebbero essere senza lattosio, ed invece all’intero è stato trovato proprio il lattosio. Questo comporterebbe gravi rischi proprio per chi è intollerante al disaccaride.

Così il governo, attento alla salute dei cittadini, ha deciso di ritirare dal mercato tutti i lotti del prodotto.

