Continua la tensione negli Usa, con nuove proteste stavolta a Baltimora. Qui, un gruppo di giovani manifestanti ha rovesciato la statua di Colombo.

Continuano negli Usa le proteste, con i manifestanti che hanno come mirino principale quelli che sono stati i simboli della nascita del paese. Infatti nella giornata di ieri, un gruppo di giovani manifestanti di Baltimora, è riuscito nell’impresa di buttare giù una statua che ritraeva Cristoforo Colombo. Infatti l’esploratore italiano fu il primo a scoprire l’America, dando vita ad uno dei più grandi genocidi della storia, quello dei nativi americani.

Il tutto accadeva mentre il presidente Donald Trump era alla Casa Bianca a celebrare una delle festività a cui gli americani sono più legati, ossia, l’Indipendence Day (giorno dell’Indipendenza). La giornata di festa, però, non è servita a placare i manifestanti, che di tutta risposta a Baltimore, nel Maryland, sono riusciti ad abbattere una statua che ritraeva proprio Colombo. Una volta sradicata la statua dalla struttura, i manifestanti hanno gettato il busto a mare.

Usa, ancora proteste: richiesta la rimozione di tutte le statue di Colombo nel paese

Durante le proteste, i manifestanti hanno ripetuto slogan che invogliavano lo stato a rimuovere tutte le statue raffiguranti Colombo. Poi un gruppo di giovani manifestanti, muniti di corde, hanno tirato giù la statua, gettando il busto in mare. Sono diverse, ad oggi, le statue di Colombo colpite dai manifestanti. Infatti le statue dedicate all’esploratore italiano sono state rimosse a: Miami, Richmond, St. Paul, e Boston.

Prima dei festeggiamenti per l’Indipendence Day, Donald Trump aveva affermato di combattere per difendere il sogno americano di Colombo. Sempre il tycoon ha concluso il suo discorso affermando che lo stato non avrebbe permesso ai manifestanti di tirare giù le proprie statue cancellando così pezzi di storia.

Ma stavolta ad uscirne vincitore è il popolo, ancora troppo arrabbiato per l’ingiusta morte di George Floyd. Proteste che continueranno e che molto probabilmente faranno cambiare nome anche a Columbus, città dell’Ohio.

