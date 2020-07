Omicidio-suicidio a Torino dove una ragazza di 30 anni si è lanciata dal nono piano dell’abitazione in cui viveva dopo aver ucciso la madre

Tragedia a Torino dove, corso Racconigi è diventato il teatro di un drammatico omicidio-suicidio. Una donna di 30 anni si è infatti buttata dal nono piano dell’edificio in cui viveva dopo aver ucciso la madre. La vittima era una docente originaria di Lecce, Luana Antonazzo di 60 anni che ha trovato la morte dopo aver subito diverse ferite con un coltello per mano della figlia Chiara Rollo. Dai primi accertamenti in corso sembrerebbe che la ragazza da tempo avesse dei problemi psichiatrici. Le cause che avrebbero però spinto la 30enne sono ancora soggetto di indagini da parte della Polizia. Gli inquirenti stanno cercando di risalire alle cause e alla dinamica del folle gesto di cui Chiara Rollo si è resa protagonista.

L’omicidio-suicidio di Torino

Al momento si sa soltanto che a dare l’allarme è stato proprio il fidanzato della ragazza. A quanto pare il ragazzo avrebbe chiamato le forze dell’ordine dopo aver ricevuto dei messaggi in cui la professoressa, ormai già ferita ed agonizzante, gli chiedeva aiuto. All’arrivo di Polizia e ambulanze del 118 però purtroppo non c’è stato nulla da fare né per la madre ferita a morte né per la figlia. Chiara Rollo ha infatti scelto di morire lanciandosi dalla finestra del nono piano in cui abitavano proprio quando gli agenti si sono recati sul posto. Purtroppo i poliziotti hanno solo potuto assistere impotenti al suicidio. Sarà adesso compito degli agenti delle Volanti e della squadra mobile di Torino capire cosa ha spinto e armato la mano della 30enne. Al momento le uniche indiscrezioni che sono trapelate parlano di problemi psichiatrici che avrebbero afflitto la ragazza già da diversi anni.

