Continua infatti lo sciame sismico che sta interessando la provincia di Avellino con un nuovo terremoto avvertito a Sant’Angelo dei Lombardi

Non c’è pace per gli abitanti della provincia di Avellino per i quali resta alta la paura del terremoto. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia attraverso il suo canale Twitter ha dato notizia infatti di un nuovo fenomeno sismico. Il terremoto sarebbe stato avvertito alle 16:06 nella zona di Sant’Angelo dei Lombardi con epicentro ad appena 2 km dalla cittadina irpina. L’INGV fa sapere che il terremoto ha avuto un’intensità di 2.8 di magnitudo. Non si registrano al momento danni anche perché un terremoto simile sulla scala Richter è classificato come un evento sismico “molto leggero”. Questo vuol dire che generalmente si parla di un terremoto che è registrato solo dalle apparecchiature ma poco dalla popolazione.

Continua la paura terremoto ad Avellino

La zona dell’Irpinia è una parte della regione campana tristemente nota per i terremoti e le sofferenze ad assi legati. Nella mente di tutta Italia quando si parla di terremoto dell’Irpinia il primo ricordo va certamente al tragico evento sismico che investì l’area nel novembre 1980. All’incirca un mese fa nella zona di Nusco, una delle più colpite del tragico terremoto di 40 anni fa, ha registrato dei fenomeni sismici di bassa intensità. Negli ultimi giorni l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato sempre sulla stessa area di Sant’Angelo dei Lombardi uno sciame sismico che supera le 30 scosse. Fortunatamente non si è trattato finora di episodi tellurici particolarmente gravi. La magnitudo più alta registrata finora è infatti di 3.0.

