Si chiamava Stephen Cooper ed era uno dei pochi sopravvissuti all’attentato delle Torri Gemelle. L’uomo americano, oggi, è morto per la pandemia di COVID-19.

Fino a poco fa poteva essere tra gli uomini più fortunati del mondo, definizione sulla quale in tanti avrebbero concordato. Stephen Cooper era infatti un uomo americano che è sopravvissuto all’attentato delle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001. Riuscì velocemente a scappare dal complesso di uffici del Trade Center e ad essere tra quel pugno di persone che quel giorno non morirono durante il crollo delle due struttura altissime. Un vero e proprio miracolato, la cui fortuna si è però esaurita poche ore fa. 19 anni dopo quel tristissimo attentato, infatti, l’uomo si è ammalato di COVID-19 ed è morto da pochi minuti. Un dramma che ci spinge a mettere le cose in prospettiva, ancora una volta.

LEGGI ANCHE —> Covid-19, focolai in macelli e salumifici: 68 positivi individuati

Sopravvissuto alle Torri Gemelle, oggi è morto per il COVID-19

Il COVID-19 è una pandemia pericolosissima. Da decenni il mondo non conosceva un’infezione così veloce nel propagarsi e così mortifera. Pochissimi minuti fa, riportano i media americani, il 78enne è morto in Florida, dove viveva da diversi anni. Sui social in tantissimi hanno postato una famosissima immagine che lo ritrae mentre scappa via dal sito dello schianto degli aerei, salvandosi per un pelo dall’attentato delle Torri Gemelle. Come si vede nell’immagine, Cooper è l’uomo sulla 50ina, con baffi bianchi e gli occhiali. Scappa mentre tiene nella mano un plico, probabilmente per il suo lavoro d’ufficio. L’immagine fa ancora male dopo quasi 20 anni da quel fatidico giorno che mise il mondo seduto davanti alla televisione. E ora, ancora una volta, ci troviamo a dover affrontare un altro momento durissimo, che finirà nei libri di storia dei prossimi secoli.

LEGGI ANCHE —> Tigre uccide la guardiana, lo zoo ha deciso: non sarà abbattuta

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24