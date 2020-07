Il posticipo della 30esima giornata di Serie A vede protagonista il match tra Napoli e Roma. Andiamo a vedere dove assistere alla partita del San Paolo.

La 30esima giornata di Serie A si chiuderà con il “Derby del Sole” tra Napoli e Roma. Entrambe le squadre vengono da una sconfitta e sono pronte a riscattarsi. Al San Paolo, così, si affronteranno due squadre pronte a chiudere il discorso Europa League, visto che oramai il quarto posto è troppo lontano.

Come detto da una parte troviamo un Napoli che viene dalla sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta. La compagine partenopea, dopo un buon primo tempo, non è riuscita a resistere alla miglior condizione fisica degli orobici, che con la vittoria dello Gewiss Stadium si sono portati sul +15 dagli azzurri. Così i partenopei sono in cerca del riscatto e con una vittoria riuscirebbero ad agguantare proprio la Roma al quinto posto.

Dall’altra parte, invece, troviamo una Roma in piena difficoltà. Infatti gli uomini di Fonseca hanno trovato solamente una vittoria nelle ultime tre partite. Con un successo, i giallorossi allungherebbero nuovamente sul Napoli, riuscendo a sigillare anche il quinto posto. Ma adesso andiamo a vedere dove seguire il match.

Napoli-Roma, dove seguire il match: Sky o Dazn?

La sfida tra Napoli e Roma sarà offerta in televisione da Sky. Infatti la pay-tv ha messo a disposizione i canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, numero 472, 482 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 e 256 del satellite) e Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre) per la messa in onda del match.

Per tutti gli abbonati Sky, sarà possibile seguire la partita in streaming gratuito anche sulla piattaforma SkyGo. Infatti, scaricando l’applicazione della pay-tv, sarà possibile seguire il match anche su device come smartphone, laptop e tablet.

Ma non solo, da quest anno Sky offre la Serie A anche su NowTv, altra piattaforma in streaming. Inoltre NowTv offre un mese di prova gratuito, in cui l’utente registrandosi con le proprie credenziali, potrà assistere a tutti i match di Serie A. Una volta scaduto il mese di prova starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento al costo di 9,99€ al mese.

L.P.

