A piazza San Babila, a Milano, un’avvocata è stata pesantemente aggredita da un suo ex cliente nigeriano che si è scagliato su di lei prendendola a calci e pugni

Prima si presenta nello studio legale e poi si scaglia contro di lei. La brutta vicenda, che ha visto protagonista un’avvocata ed un suo ex cliente nigeriano, è avvenuta mercoledì mattina a pochi passi da piazza San Babila a Milano.

La 35enne è un’avvocata di 35 anni facente parte dall’Asgi che promuove l’inter culturalità e l’antirazzismo. L’uomo che l’ha presa di mira prima le ha urlato delle frasi in inglese, poi le ha chiesto i documenti ed infine l’ha pesantemente aggredita con schiaffi e pugni in faccia, oltre a dei calci sulle gambe. La donna è poi stata portata al pronto soccorso Fatebenefratelli con il codice verde dov’è stata medicata per i colpi subiti alla testa.

L’aggressore è un senza tetto 27enne che in passato aveva ricevuto i servizi dalla legale per delle pratiche inerenti al permesso di soggiorno. L’uomo aveva in tasca un grosso coltello da cucina con una lama da 11 centimetri che però, fortunatamente, non è riuscito ad usare. Le forze dell’ordine, che sono riuscite a fermarlo, hanno ricostruito la vicenda.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, il figlio dell’imprenditore veneto: “Ha sottovalutato la questione”

Milano, avvocata aggredita: la ricostruzione della vicenda

Intorno alle 10, l’uomo entra nel palazzo di cinque piani al civico 13 e si dirige nello studio legale. Si mostra subito nervoso e parla velocemente in inglese tanto che la donna non capisce ciò che le vuole dire. Successivamente esige i documenti per la regolarizzazione. L’avvocata ha provato a tranquillizzarlo ma nel mentre si è vista aggredita con calci e pugni che le hanno lasciato evidenti segni sul corpo. L’uomo ha poi urlato “se non la smetti ti uccido”.

Lo stesso poi, all’arrivo dei carabinieri, ha aggredito anche uno di loro che ha riportato graffi alla mano sinistra ed escoriazioni all’avambraccio destro. E’ stato portato poi in caserma, il coltello sequestrato e poi è arrivata la denuncia disposta dal pm Adriano Scudieri. La donna stessa ha prontamente sporto denuncia.

LEGGI ANCHE—> Camion contro gruppo di ciclisti: muore una 51enne a Lonato