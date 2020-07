Secondo le previsioni meteo, nuovi temporali colpiranno la penisola durante questa domenica. Attenzione, da lunedì cambia tutto con il nuovo anticiclone.

Non si arrestano le piogge sulla nostra penisola, a testimoniarlo ci sono le previsioni meteo che indicano l’arrivo di nuovi temporali. Infatti, in queste ore, il flusso di bassa pressione si sta spostando verso sud, portando numerose precipitazioni anche nelle zone più meridionali della penisola. Così avremo un vortice di bassa pressione di origine balcanica, che si sposterà velocemente sull’Italia.

Ma il severo peggioramento temporalesco non interesserà solo il Sud. Infatti anche diverse zone tra Nord e Centro saranno ostaggio dei nuovi temporali che colpiranno la penisola. Le condizioni meteo potrebbero peggiorare fino all’arrivo di grandinate.

Se questo fine settimana sarà turbolento, non dobbiamo assolutamente aspettarci un meteo simile dall’inizio della nuova settimana. Infatti, da lunedì, una nuova bolla anticiclonica è pronta a far esplodere nuovamente il termometro, con temperature che andranno oltre i 36 gradi. Andiamo adesso ad analizzare nel detteglio, che meteo si presenterà nella giornata odierna.

Meteo, temporali anche al Sud: domenica segnata dall’instabilità

Durante questa prima domenica di Luglio assisteremo al ritorno dei temporali sulle regioni meridionali. Infatti diversi acquazzoni scenderanno direttamente dalle regioni del Nord per poi abbattersi anche sul comparto meridionale. Avremo così le ultime piogge e temporali al Sud, prima dell’arrivo di un nuovo anticiclone. Andiamo quindi a vedere come sarà questa domenica analizzando i tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia torna una discreta stabilità atmosferica. Infatti sul comparto settentrionale tornerà sole e bel tempo un pò ovunque, specialmente a ridosso dei rilievi alpini. Secondo le previsioni meteo, almeno per oggi, non sono previsti temporali, con temperature in rialzo e massime che andranno dai 28 ai 32 gradi.

Anche sulle regioni del Centro Italia, dopo un sabato marcato da pioggge su tutto il settore, tornerà a splendere il sole. Anche qui, la serenità atmosferica segnerà questa domenica, con solamente qualche innocuo addensamento tra Abruzzo e Marche. La nuvolosità aumenterà anche in Sardegna, ma nonostante ciò non sono previste precipitazioni. Le temperature saranno in ulteriore aumento, con massime tra i 28 ed i 32 gradi.

Infine la situazione più complicata la troveremo al Sud Italia. Infatti qui arriveranno le piogge residue dalle regioni settentrionali. Così alcuni temporali colpiranno il Cilento, le Murge ed i rilievi calabro-lucani. Ma non solo, infatti le precipitazioni arriveranno perfino in Sicilia, con piogge sulla parte orientale della regioni. Le temperature rimarranno stabili, con massime tra i 26 ed i 31 gradi.

L.P.

Per altre notizie sul mondo del Meteo, CLICCA QUI !