Kanye West, arriva il tweet che spiazza tutti. Il rapper americano, marito di Kim Kardashian, annuncia infatti la sua candidatura alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. E ha anche un alleato potentissimo.

Clamoroso Kanye West: il noto rapper statunitense, nonché marito di Kim Kardashian, ha annunciato la propria candidatura alle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti d’America attese il prossimo 3 novembre.

“Ora dobbiamo realizzare la promessa dell’America fidandoci di Dio, unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro. Sto correndo per il presidente degli Stati Uniti”, ha infatti postato il cantante via Twitter.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020