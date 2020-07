All’aeroporto dell’isola d’Elba, un aereo da turismo sbaglia l’atterraggio e finisce fuori pista. Uno dei due passeggeri è finito in ospedale

Poche ore fa, intorno alle 11 di mattina, un brutto spavento ha visto protagonisti due passeggeri e un autista di un aereo da turismo. Dopo un giro di perlustrazione, il veivolo sarebbe dovuto atterrare all’aeroporto dell’isola d’Elba per far godere ai due turisti le bellezze del paesaggio.

Non è ancora chiaro il motivo, ma l’autista ha completamente sbagliato l’atterraggio, finendo fuori pista in un fossato. Fortunatamente, non ci sono stati particolari danni al mezzo e alle persone a bordo, in quanto la manovra è comunque avvenuta a velocità molto sostenuta. Solamente il carrello dell’aereo è risultato leggermente danneggiato ma – fa sapere l’azienda produttrice dei veivoli – non si tratta di nulla di grave.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Torino, omicidio-suicidio: accoltella la madre e si butta nel vuoto

Isola d’Elba, aereo finisce fuori pista: i soccorsi

Poco dopo il fuori pista dell’aereo da turismo all’aeroporto dell’isola d’Elba, sono subito arrivati i soccorsi. Prima il servizio anti-incendio dello stabilimento, e subito dopo i vigili del fuoco di Portoferraio hanno aiutato i due turisti – un 56enne di Pavia e un 72enne di Codogno – ad uscire dal veivolo. Non si sono fatti attendere anche il 118, la polizia di Stato, la guardia di finanza e i carabinieri.

Per precauzione, poi, i medici hanno portato in ospedale il 72enne per alcuni controlli. Non sembrano per esserci particolari complicazioni a livello di salute, e l’uomo dovrebbe presto raggiungere il compagno di vacanza di Pavia.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Collegno, maxi multa per la pizzeria Match Café: le cause della sanzione