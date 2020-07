Iphone, è allarme per alcune app che spierebbero e copierebbero dati sensibili come le password. L’allarme è lanciato dal ricercatore Tommy Mysk. Ecco cosa è emerso.

Iphone, ora scatta l’allarme per i copia e incolla delle password. A svelare il pericolo è ricercatore Tommy Mysk, il quale ha indicato una lista di circa 53 app che sfruttano il contenuto della clipboard senza che gli utenti ne siano consapevoli.

Iphone, attenti alle app che spiano le clipboard

Così quando si incollano dati bancari, chiave d’accesso o altri dati personali, alcune applicazioni registrerebbero queste informazioni senza la nostra consapevolezza e autorizzazione. Il tutto avverrebbe in particolare attraverso il blocco note. E’ qui che scatterebbe il furto, il quale permetterebbe di copiare e incollare ulteriormente i dati per riutilizzarli per fini commerciali.

Ma la questione – oltre alla spia inconsapevole in generale – è che spesso quella sezione è utilizzata per dati appunto personali ed estremamente delicati. Ci sarebbe in particolare il sistema operativo dell’Iphone nel mirino, anche se Apple è prontamente corso ai ripari con un aggiornamento che informerà l’utente ogni volta che un’applicazione ha carpito le informazioni da noi copiate.

“Questa caratteristica – denuncia Mysk – è davvero pericolosa e non c’è ragione per cui le app debbano leggere il blocco note”. Tra queste, secondo quanto emerge, ci sarebbero anche alcuni colossi come Fox News, New York Times e del Wall Street Journal. Ma anche giochi come Fruit Ninja o altri riferimenti come Viber, Weibo e DAZN.