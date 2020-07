Torna in campo l’Inter di Antonio Conte, che alle 17:15 affronertà il Bologna. Andiamo a vedere dove sarà possibile assistere al match in TV e streaming.

L’Inter di Antonio Conte è pronta a tornare in campo in questa domenica, nella sfida di San Siro contro il Bologna. I nerazzurri hanno la chance di accorciare sulla Lazio, seconda in classifica a quattro punti di distanza. Mentre invece il Bologna, andando a punti chiuderebbe il discorso salvezza.

Ma partiamo proprio dai padroni di casa dell’Inter. La squadra di Antonio Conte è in gran forma, con ben tre vittorie ed un pareggio nelle ultime quattro partite. La scorsa settimana i nerazzurri hanno conquistato una vittoria più che convincente contro il Brescia, con un rotondo 6-0. Con un altro successo, l’Inter si porterebbe ad una sola lunghezza dal secondo posto.

Dall’altra parte di sarà il Bologna di Sinisa Mihajlovic. La compagine felsinea è a solamente due punti dalla salvezza aritmetica. Certo è che questo non è il match da vincere per i rossoblu, ma anche un solo punto farebbe benissimo alla classifica bolognese. Andiamo quindi a vedere dove assistere al match di San Siro.

Inter-Bologna, dove vedere il match: Sky o Dazn?

Il match di Serie A delle 17:15 sarà offerto dalla piattaforma streaming tedesca, Dazn. Come sempre Dazn mette a disposizione il suo servizio su tutti i device, dallo smartphone alla smart Tv, dal tablet fino alle console come Playstation 4 o XboX One.

Prima del match ci sarà un pre-partita, con servizi ed ultimissime da bordocampo. Ovviamente, potranno assistere al match in televisione anche coloro che hanno il decoder SkyQ, dopo l’accordo siglato dalla televisione di Murdoch e la piattaforma streaming.

Per poter assistere al match gratuitamente, Dazn offre un mese di prova gratuito a chi non è ancora abbonato. Per attivarlo basterà registrarsi con le proprie credenziali sul sito. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno il servizio a 9,99€ al mese.

L.P.

