La nota virologa, Ilaria Capua, una delle voci più autorevoli che siano state ascoltate durante l’emergenza da coronavirus ricorda sui social la fine di un incubo

In questi mesi l’Italia, mentre cercava il parere degli esperti per conoscere la possibile evoluzione del virus Covid, ha imparato a conoscere la virologa Ilaria Capua. Oggi la dottoressa che è fra le voci più autorevoli della ricerca scientifica, ha voluto attraverso Twitter ricordare un anniversario decisamente importante per la sua carriera. “Il 5 luglio 2016 sono stata prosciolta dall’accusa di procurata epidemia – ha ricordato la Capua – reato per il quale ho rischiato l’ergastolo“. La dottoressa associa alla vergogna e all’umiliazione provata in quell’occasione la voglia di lasciare l’Italia per continuare il suo lavoro all’estero. Il messaggio su Twitter si conclude con “si erano sbagliati, non era vero“.

L’odissea della virologa Ilaria Capua

Oggi è il 5 luglio 2020. Sono passati quattro anni dal mio proscioglimento dall’accusa di procurata epidemia ed altri 11 reati penali.

Per questo ho rischiato l’ergastolo.

Per vergogna ed umiliazione ho lasciato l’Italia. Si erano sbagliati però.

— Ilaria Capua (@ilariacapua) July 5, 2020

Il dramma della dottoressa Capua iniziò nell’aprile del 2014 dopo un’inchiesta dell’Espresso che titolava: “Trafficanti di virus“. L’accusa era di quelle che fanno tremare i polsi: accordi tra medici e aziende con lo scopo di produrre vaccini al fine di arricchirsi e virus di aviaria spediti per posta. Secondo le indagini a capo di tutto ci sarebbe stata proprio la dottoressa Ilaria Capua. Le accuse degli investigatori vennero successivamente analizzate dall’autorevole rivista scientifica Science che si dichiarò convinta del fatto che “tali documenti non fossero stati revisionati da esperti“. Alla fine le indagini si conclusero nel 2015 con un’assoluzione arrivata perché “il fatto non sussiste“. L’allora ministro della Giustizia Andrea Orlando scrisse al Csm per ribadire che per la sua condotta il titolare delle indagini, il dottor Capaldo attualmente in pensione, si era reso “immeritevole di fiducia e non degno di quella considerazione che un magistrato dovrebbe avere“.

