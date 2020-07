Si è concluso il primo appuntamento stagionale della Formula 1 2020 a Spielberg. Vince Bottas che precede Leclerc, autore di una grande gara

Dopo mesi di attesa, finalmente i piloti sono scesi in pista per il Gran Premio d’esordio del Mondiale 2020 di Formula 1. Dopo le buone premesse di ieri durante le qualifiche, a Spielberg le monoposto hanno dato spettacolo. Valtteri Bottas, dopo la pole position conquistata, si è confermato aggiudicandosi il gradino più alto del podio.

Sensazionale Charles Leclerc con la sua Ferrari. Nonostante le premesse tutt’altro che rosee, il monegasco è riuscito a sfruttare gli errori degli avversari e, vista la penalità data Lewis Hamilton, si è guadagnato la seconda posizione. Prestazione sorprendente anche da parte di Lando Norris, che completa il podio a bordo della sua McLaren. Come detto, il contatto tra Hamilton e Albon è costato 5 secondi di penalità al campione in carica, che è scivolato al quarto posto.

Formula 1, GP di Spielberg: delude Vettel, Verstappen si ritira

Continuando a dare un occhio ai posizionamenti finali dei vari piloti, a far discutere sono certamente Verstappen e Vettel. Il primo, dopo le qualifiche che lo hanno visto partire dalla seconda posizione, si è ritirato ad inizio gara (probabilmente per un guasto tecnico). Vettel ha confermato tutte le difficoltà viste ieri, arrivando decimo a 22 secondi dal compagno di scuderia Leclerc.

Poco prima del primo GP di Formula 1 a Spielberg, quasi tutti i piloti si sono inginocchiati contro il razzismo. Quasi, perché Charles Leclerc si è rifiutato di farlo. Poco prima della partenza, il monegasco ha spiegato su Twitter il motivo della scelta. “Contano i gesti quotidiani, non queste azioni formali che potrebbero risultare controverse” si legge nel tweet: “Anche se non mi metto in ginocchio, non significa che non sono impegnato contro il razzismo“.

