Quest’oggi andrà in scena, in Austria, il primo GP del Mondiale 2020 di Formula 1: scopriamo dove sarà possibile vedere l’evento in streaming

Quest’oggi, alle ore 15:10, il Mondiale 2020 di Formula 1 vedrà finalmente la luce con il GP d’Austria dopo il rinvio di diversi mesi a causa del coronavirus.

Nella giorni di ieri si sono tenute le qualifiche che hanno visto, come del resto ci si aspettava, la Mercedes andare ad occupare i primi due posti della griglia per la gara. In pole anche la Red Bull grazie a Verstappen.

Pessime le prestazioni della Ferrari che va ad occupare la settima ed undicesima posizione rispettivamente con Leclerc e Vettel. La Rossa è immediatamente finita in una polveriera mediatica con gli addetti ai lavori e non solo che hanno accusato gli ingegneri di aver presentato una monoposto non all’altezza degli alti standard a cui dovrebbe essere abituata.

La griglia di partenza:

PRIMA FILA

1 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)

2 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)

SECONDA FILA

3 Max Verstappen (Ola/Red Bull)

4 Lando Norris (Ing/McLaren)

TERZA FILA

5 Alexander Albon (Tai/Red Bull)

6 Sergio Perez (Mes/Racing Point)

QUARTA FILA

7 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

8 Carlos Sainz Jr. (Spa/McLaren)

QUINTA FILA

9 Lance Stroll (Can/Racing Point)

10 Daniel Ricciardo (Aus/Renault)

SESTA FILA

11 Sebastian Vettel (Ger/Ferrari).

12 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri).

SETTIMA FILA

13 Daniil Kvyat (Rus/Alpha Tauri).

14 Esteban Ocon (Fra/Renault).

OTTAVA FILA

15 Romain Grosjean (Fra/Haas).

16 Kevin Magnussen (Dan/Haas).

NONA FILA

17 George Russell (Ing/Williams).

18 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).

DECIMA FILA

19 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo).

20 Nicholas Latifi (Can/Williams).

Formula 1 GP Austria, lo streaming della gara

Il Gran Premio, che andrà in scena oggi 5 luglio alle ore 15:10, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 (canale 207 del digitale terrestre) ed in differita su TV8 alle ore 18:00. La gara sarà visibile anche su Sky Sport Uno al canale 201. Lo streaming, per gli abbonati, sarà visibile anche sull’app Sky Go per pc, tablet e smartphone.

Il programma di oggi di Sky per la Formula 1:

Ore 15.10 – gara

Ore 17.10 – Paddock Live

Ore 17.30 – Paddock Live #SkyMotori

Ore 19.00 – Race Anatomy.

