Diletta Leotta e l’amica Rossella Fiamingo, due siciliane doc, si ‘sfidano’ su Instagram a colpi di scollatura

Ormai quello tra Diletta Leotta ed i suoi fan su Instagram è un appuntamento fisso. La giornalista, oltre a mostrarsi a lavoro con storie e post, spesso delizia il pubblico con scatti nei momenti di relax, magari in compagnia.

Proprio questa è l’occasione per la bella siciliana di una foto insieme all’amica e conterranea Rossella Fiamingo.

Diletta Leotta e Rossella Fiamingo, due bellezze siciliane che infiammano il web

Diletta e Rossella si sono concesse un pranzo insieme e, da buone siciliane, non si sono tirate indietro ad un piatto calorico come ammesso dalla Leotta nel post.

I fan, però, non si sono di certo soffermati sulla pietanza che, pur essendo invitante, non può di certo competere con le due bellezze del sud. Inoltre, non sono passate inosservate le prepotenti scollature delle ragazze che mettono in mostra i propri décolleté infiammando una giornata già molto calda.

Chi è Rossella Fiamingo

Rossella Fiamingo, nata a Catania il 14 luglio del 1991, è una schermitrice italiana che si è specializzata nella spada. Ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro si è classificata seconda ricevendo la medaglia d’argento. Per due volte consecutive ha vinto la medaglia d’Oro ai mondiali di scherma di Kazan 2014 e Mosca 2015. Su Instagram ha 216 mila follower e non mancano spesso scatti che mettono in mostra il suo fisico da urlo.

