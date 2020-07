Covid-19 bollettino di oggi 5 luglio 2020. La protezione civile ha fornito gli ultimi dati che riportano i numeri della pandemia che ha colpito l’Italia

La Protezione Civile ha da poco diffuso i dati che si riferiscono al bollettino del coronavirus. Nell’ultimi giorno si è registrano 192 nuovi contagi per un totale di 242.611. Cala il numero di decessi si attesta a 7 (34.861 in totale), i guariti sono 164. Attualmente i positivi al coronavirus in Italia sono 14.642.

Covid-19, il bollettino del 5 luglio: calano i morti

La Lombardia continua ad essere la regione italiana che registra il maggior numero di contagio da Covid-19. Dei 192 casi rilevati infatti ben 98 sono stati individuati nella regione lombarda. Umbria, Valle d’Aosta, Calabria, Puglia, Friuli Venezia Giulia, PA Trento, Molise e Basilicata registrano invece 0 contagi.

