Coronavirus, parla la dottoressa Francesca Russo. Capo della task force della Regione Veneto, l’esperta traccia la via per blindare l’Italia da una nuova minaccia.

Coronavirus, riscatta l’allarme nel Veneto dopo il nuovo focolaio. Ma la task force regionale, guidata dalla dottoressa Francesca Russo, ha già un piano per fronteggiare la criticità. L’esperta, considerata da Luca Zaia ‘la madre di tutto ciò che viene oggi citato come il modello vincente del Veneto’, ne ha parlato al Corriere della Sera oggi in edicola.

Coronavirus, parla il capo Task force del Veneto

La situazione, assicura il referente sanitario, è “sotto controllo”. E a confermarlo sarebbero direttamente i dati: “Assistiamo a un contenimento dell’epidemia e i dati sono in discesa: incidenza, ricoveri ospedalieri e necessità di terapia intensiva. Ora l’attenzione è puntata sui focolai: nelle ultime due settimane ci sono stati contagi importati da altri Paesi. Come nel caso dell’imprenditore tornato dalla Serbia”.

E proprio quest’ultimo episodio ora sarebbe un monito per il futuro. Il pericolo, una volta contenuta a fatica la crisi in Italia, ora arriverà dall’estero. “Adesso il problema principale è rappresentato dai lavoratori che vanno all’estero o che rientrano”, riferisce la dottoressa. E proprio per questo è scattata la richiesta di un provvedimento opportuno: “Abbiamo chiesto al ministero un focus su questo, per attivare una risposta omogenea a livello nazionale”.

La Regione nel frattempo si dice sicura perché ha creato un meccanismo quasi perfetto per fronteggiare l’epidemia: “Per contrastare l’epidemia abbiamo ristrutturato l’intero sistema, inclusi i laboratori per l’analisi dei tamponi, che sono 14, e gli ospedali. Risultato: una buona capacità di monitoraggio e di intervento, con un allineamento costante tra lo scenario epidemiologico e l’organizzazione della Sanità regionale”.

