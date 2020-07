Maxi multa da 9mila euro alla pizzeria Match Café di Collegno: le cause sarebbero cibo mal conservato e dipendenti pagati in nero

Una brutta mattinata per la titolare della pizzeria Match Café, in via Tambellini a Collegno. A seguito di diverse segnalazioni, i carabinieri si sono recati nel locale per effettuare alcune ispezioni. Con l’aiuto dei colleghi del Nas, le forze dell’ordine hanno individuato parecchie anomalie nella gestione dell’attività.

Dopo aver interrogato il pizzaiolo, hanno scoperto che questo veniva pagato in nero. Allargando poi l’indagine agli altri dipendenti, ne è scaturito che tutti venivano pagati direttamente in contanti, senza regolare busta paga. L’ispezione è poi passata alla cucina del Match Café di Collegno e alla conservazione degli alimenti. È risultato che molti di questi, come riportato da La Repubblica, erano tenuti male.

Collegno, titolare Match Café nei guai: aveva installato telecamere illegali

Le indagini dei carabinieri e dei colleghi del Nas sono andate avanti per tutta la mattina al Match Café di Collegno. Oltre ad aver scoperto che i cibi erano mal conservati e i dipendenti pagati in nero, anche un altro aspetto ha contribuito ad una multa salatissima. La titolare dell’attività, infatti, aveva installato alcune telecamere nascoste all’interno del locale per poter controllare illegalmente i propri dipendenti.

Tutti questi fattori hanno portato le forze dell’ordine a multare la titolare con una sanzione da 9000 euro. La donna, inoltre, è ora obbligata a regolarizzare l’attività, iniziando a pagare i propri dipendenti con la busta paga, ottimizzando la conservazione degli alimenti e rimuovendo tutte le telecamere nascoste.

